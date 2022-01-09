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İstanbul’da pompalı dehşeti! Her şey kamerada! Yanlış dükkana ateş açtı!

Şişhane’de geldiği sokakta elindeki çantasını yere bırakan bir şahıs, vatandaşların gözü önünde bir dükkana pompalı tüfekle ateş açarak camı çerçeveyi indirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.

09.01.2022 - 11:10 | | İHA
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Beyoğlu Şişhane’de meydana gelen olayda iş yeri çalışanı Kerim Can B. (23), dükkanı başka bir arkadaşına bırakarak markete gitti. Kerim Can B. markete gittiği esnada sokağa gelen kimliği belirsiz siyah giyimli bir şahıs, çantasını kaldırıma bırakıp vatandaşların gözü önünde pompalı tüfekle dükkana ateş açtı. Şahsın ateş açtığı dükkanın camları paramparça olurken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Saldırgan ise kaldırıma bıraktığı çantayı aldıktan sonra rahat tavırlarla elini kolunu sallayarak yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Polisin yakaladığı şahıs yanlış dükkana ateş açtığını söyledi

İş yeri çalışanı Kerim Can B., polise verdiği ilk ifadesinde husumetli olduğu kimsenin bulunmadığını söyledi. Saldırı sırasında iş yeri çalışanı ve müşterilerin olmaması yaşanabilecek bir yaralanmayı önledi. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde husumetlisi olan kişinin çalıştığı dükkan yerine yanlış dükkana ateş ettiğini söyledi.

Pompalıyla dükkana ateş açtığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda çalışanın markete gittiği sırada iş yerinin pompalıyla kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın gelip çantasını bıraktıktan sonra elindeki pompalıyla ateş açtığı ve daha sonra da çantasını alarak yoluna devam ettiği görülüyor.

 

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