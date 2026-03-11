GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti

İstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti

11.03.2026 - 07:38Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halinde bir yolcu minibüsü bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 M 5292 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, aracını park ettikten sonra iftarını yapmak için evine gitti. Kısa süre sonra minibüsün motor bölümünde başlayan yangın büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı.

İstanbulda park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti

Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının tüm aracı sarmasını önleyerek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu. Yangını gören Sinan Koçu, “Restoranda iftar için beklerken önce duman ardından alevler yükseldi. Tüple müdahale edildi ama yeterli olmadı. İtfaiye gelip söndürdü" dedi

Güncel Haberler

Motosikletiyle bariyere çarptı: Ağır yaralı
#Gündem

Motosikletiyle bariyere çarptı: Ağır yaralı

Hasat Mart'ta başladı: Kilosu 160 lira! Yurt dışı Mersin ürününe akın ediyor
#Gündem

Hasat Mart'ta başladı: Kilosu 160 lira! Yurt dışı Mersin ürününe akın ediyor

İstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti
#Gündem

İstanbul'da park halinde alev aldı: İtfaiye müdahale etti