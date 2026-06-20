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İstanbul'da operasyona helikopter destek verdi: Huzur İstanbul denetimi yapıldı

20.06.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da operasyona helikopter destek verdi: Huzur İstanbul denetimi yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri eş zamanlı olarak helikopter destekli huzur operasyonu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

İstanbulda operasyona helikopter destek verdi: Huzur İstanbul denetimi yapıldı

Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. 

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İstanbul'da operasyona helikopter destek verdi: Huzur İstanbul denetimi yapıldı