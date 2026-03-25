İstanbul'da operasyon: Silah kaçakçılarına düzenlendi

25.03.2026 - 13:50
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Çok sayıda tabanca ve silah parçası ele geçirilen operasyonda 2 gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, sokak içerisinde durdurdukları araçta ve devamında yapılan aramalarda 122 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 adet av tüfeği, 350 adet fişek, 12 adet sürgü, 44 adet gövde, 100 adet namlu ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

