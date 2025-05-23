GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da öğrenci yurdunda yangın paniği! Soruşturma başlatıldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın paniği! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın paniği! Soruşturma başlatıldı

23.05.2025 - 08:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Armağan GÖKMEN - Emre KURT / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın paniği! Soruşturma başlatıldı

Tuzla'da öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Öğrenciler, duman tahliyesi sonrası tekrardan yurt binasına giriş yaparken, kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde bulunan 5 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Piri Reis Öğrenci Yurdu'nun giriş katındaki elektrik odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Odadan yükselen duman kısa sürede 2 bin 500 öğrencinin bulunduğu yurt binasının içerisine yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yurtta kalan öğrenciler binayı boşaltarak bahçeye çıktı.

İstanbulda öğrenci yurdunda yangın paniği Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bina içerisindeki dumanı da tahliye etti. Yangın öğrencilerde paniğe neden olurken, yaralanma ve dumandan etkilenme yaşanmadı. Ekiplerin çalışmaları sonrası öğrenciler tekrar yurt binasına giriş yaparken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

İnşaat işçileri fark etti, gizli tünel ortaya çıktı: Ne zaman yapıldığını bilmiyoruz
#Gündem

İnşaat işçileri fark etti, gizli tünel ortaya çıktı: Ne zaman yapıldığını bilmiyoruz

Bunu yapan düşmanı değil öz kardeşi! Babadan kalan mirası hiltiyle deldi
#Gündem

Bunu yapan düşmanı değil öz kardeşi! Babadan kalan mirası hiltiyle deldi

Dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 64 şüpheli tutuklandı
#Gündem

Dolandırıcı suç örgütlerine operasyon: 64 şüpheli tutuklandı