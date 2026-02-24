İstanbul'da nokta operasyon: Dron ile suçüstü yapıldı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.02.2026 - 07:14
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Avcılar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına dron ile suçüstü yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

