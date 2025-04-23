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İstanbul'da metrolarda son durum! Açıklama yapıldı

23.04.2025 - 15:00Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da metrolarda son durum! Açıklama yapıldı

İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında yapılan kontrollerde, Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatları ile viyadük, köprü gibi noktalarda hasar tespit edilmediği açıklandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." bilgisi verildi.

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