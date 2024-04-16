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İstanbul'da 'Mahzen-27 operasyonu! Kırmızı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov yakalandı

İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle de 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında arama kararı çıkardığı Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-27’ operasyonuyla yakalandı.

16.04.2024 - 09:00 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da 'Mahzen-27 operasyonu! Kırmızı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kırmızı ile sarı bültenlerle aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Zharımbetov, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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