İstanbul'da kamyon dehşeti! İstinat duvarına çarptı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Atayolu Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Eren K.'nin kullandığı 34 FEU 283 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eren K. araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Eren K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan hafriyat kamyonu vinç ve çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.