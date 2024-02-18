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İstanbul'da KAFES-42 operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütüne yönelik yapılan "Kafes-42" operasyonunda 12 kişi yakalandı.

18.02.2024 - 08:55 |
İstanbul'da KAFES-42 operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Suç örgütü üyelerinin, Kırmızı Bülten'le aranan ve yurtdışında olduğu belirlenen elabaşlarının talimatlarını telefon yoluyla aldıkları, sözde tahsilat adı altında mağdurlara cebir ve şiddet uyguladıkları silahla adam yaralama, ev ve işyeri kurşunlama gibi suça karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 2 piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

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