İstanbul'da KAFES-42 operasyonu! 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirildiğini belirtti.

Suç örgütü üyelerinin, Kırmızı Bülten'le aranan ve yurtdışında olduğu belirlenen elabaşlarının talimatlarını telefon yoluyla aldıkları, sözde tahsilat adı altında mağdurlara cebir ve şiddet uyguladıkları silahla adam yaralama, ev ve işyeri kurşunlama gibi suça karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 2 piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

🟥 Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 1️⃣2️⃣ Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;… pic.twitter.com/vKvow950Gi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 18, 2024

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