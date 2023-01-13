GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı
ABONE OL

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’da haftanın son gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 50’ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak ölçüldü.

13.01.2023 - 08:23 | | İHA
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın son günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 47 olarak ölçümlendi.

GÜNCEL HABERLER

Gazeteciden stajyer kıza rezalet hareket! Ellerini tutup okşadı, flaş karar

Gazeteciden stajyer kıza rezalet hareket! Ellerini tutup okşadı, flaş karar

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi bugün açılıyor!

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi bugün açılıyor!

Doğal gaz ve elektrik faturasında tasarrufun formülü! İşte ısınmanın en ucuz hali

Doğal gaz ve elektrik faturasında tasarrufun formülü! İşte ısınmanın en ucuz hali