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İstanbul'da güpegündüz korku dolu anlar! Cadde trafiğe kapatıldı

02.04.2026 - 14:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'da güpegündüz korku dolu anlar! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde çöp kamyonetinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafiğe kapatılan cadde, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Olay, dün Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kamyoneti ile yol kenarındaki çöp konteynerından çöplerin toplandığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı durdurarak çöpleri yola döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemelerde patlamanın su ile temas etmesi halinde oluşan karpit maddesinden kaynaklandığını belirledi. Yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tehlike oluşturan karpit maddesi imha edildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından çöpler toplanarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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