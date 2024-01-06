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İstanbul'da Fidan-Blinken arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

06.01.2024 - 12:35 |
İstanbul'da Fidan-Blinken arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü’nde öğlen saatlerinde görüşmeye başladı. Kritik görüşme az önce sona erdi.

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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