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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlenen 18 şüpheli yakalandı.

16.06.2023 - 08:56 | | İHA
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı

Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma istikametinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nün gizli faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüt üyelerinin kendi aralarında “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı ve firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla ‘güvenli ev’ olarak kullandığı gizli hücre evleri tespit etti. Bu hücre evlerinde saklandıkları ve sahte kimlik kullandıkları belirlenen 21 FETÖ üyesinin yakalanması için bu sabah operasyonun düzenlendi.
Bu hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 2 bin dolar ve bin 770 Euro para ele geçirildi.



Yakalanan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, firari durumda olan 3 FETÖ dersinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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