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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari savcı yakalandı

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

09.08.2024 - 10:22 | | İHA
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari savcı yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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