İstanbul'da FETÖ operasyonu! Firari savcı yakalandı
İstanbul’da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
09.08.2024 - 10:22 | | İHA
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.