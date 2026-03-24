İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

24.03.2026 - 16:47Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7’si aktif 4’ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şahısların örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock kullanıcısı oldukları, örgütsel ankesör-büfe arama kayıtlarının bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldıkları, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulundukları ve Bank Asya’da hesapları bulunduğu tespit edildi.

25 KİŞİ YAKALANDI

Tespit edilen 7’si aktif 4’ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheliye yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli gözaltına alındı.

