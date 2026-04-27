İstanbul'da caddeyi alevler sardı: Seyir halinde ateşlendi!
27.04.2026 - 10:55Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde caddede seyir halinde bir midibüste yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale etti ancak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı’nda ilerleyen midibüste çıktı. Seyir halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü. Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.