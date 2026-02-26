İstanbul'da alevler geceyi sardı! 4 kişi mahsur kaldı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangında mahsur kalan 4 kişi yoğun dumanlar arasında kurtarıldı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.