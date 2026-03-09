İstanbul'da 4 katlı binada panik! Kazı sırasında kaydı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.03.2026 - 07:49Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüme giren bir binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Oluşan kayma cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye için beklenen 4 katlı binanın, yan tarafında yapılan bir başka inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada temelde yaşanan kayma nedeniyle binada hasar oluştuğu tespit edildi.

İstanbulda 4 katlı binada panik Kazı sırasında kaydı

Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında riskli olduğu tespit edilen bina tahliye edilerek mühürlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından 17 dairelik binada yaşan 10 daire sakini, belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

