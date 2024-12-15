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İstanbul’da 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürünün yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden emekliye ayrılan Zafer Aktaş’ın yerine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız göreve başlamasının ardından köklü ve geniş bir kadro değişikliğine gitti.

15.12.2024 - 07:38 |
İstanbul’da 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürünün yeri değişti

İstanbul Emniyeti’nde 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürünün yerleri değişti. Yıldız’ın yaptığı değişikliklerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atadığı isim dikkatlerden kaçmadı. Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

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