İstanbul’da 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürünün yeri değişti

İstanbul Emniyeti’nde 19 şube ve 20 ilçe emniyet müdürünün yerleri değişti. Yıldız’ın yaptığı değişikliklerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak atadığı isim dikkatlerden kaçmadı. Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.