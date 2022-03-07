İstanbul için kar uyarısı! AKOM duyurdu! İstanbul’da kar bekleniyor! Kar kalınlığının 40 cm geçmesi bekleniyor. Kar yağışının tüm hafta süreceğin uyarısı yapan AKOM, vatandaşları trafik için uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı var mı? AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı…

KAR YAĞACAK MI?

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre; hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

Karadeniz üzerinden İstanbul’a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI: “KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR”

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

UYARILARA DİKKAT

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.