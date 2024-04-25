İstanbul’a çöl tozu ne zaman gelecek, Türkiye’de çöl tozu ne zaman bitecek 2024? Çöl tozu hangi illerde etkili?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok ilinde görülecek toz taşınımı uyarısı geldi. Bakan Özhaseki, "Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum." dedi.

ÇÖL TOZU NE ZAMAN GİDECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Tekirdağ'dan giriş yapan çöl tozu yurdun batı ve iç kesimlerinde tam 3 gün boyunca etkili olacak.

Konuya ilişkin CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şen, “Kuzey Afrika'dan geliyor. Sahra Çölü'nden dolayı. Bazen Sahra Çölü'nden Avrupa'ya gidiyor, oradan bize geliyor. Bazen Akdeniz üzerinden bazen de Yunanistan üzerinden bize geliyor. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve daha sonra da İç Anadolu bölgesini etkileyecek. Genellikle bu aylarda bu toz gelir. Rengin sarı gözükmesi veya kırmızıya dönük gözükmesinin nedeni bunun içinde demir bileşeni olduğu için havaya gelince kırmızı gözüküyor.



Atina'daki durum farklı. Meteorolojik şartlar çöl tozunu aşağı doğru bastırmış. Yukarıdaki tozlar aşağı doğru inmiş ve konsantrasyonu artırmış. İstanbul'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var. Kuvvetli rüzgar bu tozu dağıtıyor. Yani konsantrasyonu artırmıyor. Bugün, yarın da toz İstanbul'da görülecek.



İstanbul'da Atina'daki gibi olmaz. Yüksek basınç yok. İstanbul'da ve Ege'de rüzgar kuvvetli olduğu için bu kadar konsantrasyon artmış görünemez . Var ama sağlıksız seviyeye gelmeyecek.

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ÇÖL TOZU HANGİ İLLERİ ETKİLECEK?

İç Anadolu'da etkili olacak; Kastamonu, Konya, Ankara... Özellikle Ankara'da yüksek basınç etkisini göreceğiz yarın. Yarından sonra İstanbul'dan Doğu'ya doğru hareket edecek bu toz. Daha çok Kastamonu, Batı Karadeniz, Ankara ve Konya civarında etkili olacak. Kırmızılığı biraz daha koyu renkte görebileceğiz İç Anadolu civarında.

ÇÖL TOZU ZARARLARI NELER?



Teneffüs etmediğiniz müddetçe hiçbir zararı yok. İçerisinde çok faydalı mineraller var ama yine de teneffüs etmemiz lazım.

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