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İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı.

14.04.2022 - 00:46 |
İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iftarda Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz ile bir araya geldi. Twitter'dan bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Bu akşam iftarımızı Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kirazın kıymetli ailesi, Hakkı ağabeyimiz ve Saadet ablamız ile birlikte yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun" dedi.(

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