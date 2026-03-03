İstanbul Valisi Gül'den lise öğrencilerine burs müjdesi

Haberin Devamı

Şişli’de bir etkinlik salonunda "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" adlı iftar programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, LGS’den 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava giren ve İstanbul’u tercih eden öğrenciler ile Yüksek Kurumlar Sınavı’nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler katıldı.

İftar programında konuşan Vali Gül, "Sizinle bir araya geleceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza söylerken her birinize sevgilerini, saygılarını iletti. Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni özetleyeyim. 500 tam puan almış İstanbul’daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz, tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, ne yaparsanız yapın buraya ait olduğunuzu unutmayın" dedi.



"Burs miktarını 6 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkardık"

Vali Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu sefer bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz. Cuma günü hesabınıza yatıracağız" ifadelerini kullandı.

