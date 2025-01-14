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İstanbul Valisi Gül'den edip Akbayram'ı hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'ın bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

14.01.2025 - 16:44 | | DHA
İstanbul Valisi Gül'den edip Akbayram'ı hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ve ailesini ziyaret etmek için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Vali Gül, Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Davut Gül hastaneden ayrıldı.

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