İstanbul Valisi Gül: 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek

İstanbul Valisi Davut Gül yarın Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı İnter'in karşı karşıya geleceği maç öncesinde incelemelerde bulundu. Vali Gül’e İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Şahin’de eşlik etti. Seyirciler için hazırlanan bölümleri inceleyen Gül, görevlilerden bilgiler aldı. Gül, incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

"52 BİNİ YABANCI OLMAK ÜZERE YAKLAŞIK 70 BİN SEYİRCİMİZ GELECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaklaşık 3-4 aylık bir hazırlık var. Yarın da inşallah maçı hep birlikte izleyeceğiz. Hazırlıkları yerinde incelemeye geldik. Güvenlik başta olmak üzere, trafik ve benzeri bütün hazırlıklar tamam. 15 bine yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı. Trafikle ilgili bazı yollar, trafiğe kapanacak. Özellikle vatandaşlarımızdan ilan edilen yollara çıkmamalarını istirham ediyoruz. Kalacak otellerden tutunda inilecek havaalanına kadar bütün güzergahlar milim milim hesaplandı. İçerde yine ağız tadıyla maç izlenebilecek. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkartabilecek tedbirlerimiz de alındı.

Bu anlamda çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul dünyanın göz bebeği. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da daha çok ev sahipliği yapacak. Hem ülkemiz açısından, hem şehrimiz açısından, önemli bir tanıtım imkanı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımıza, görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kusursuz bir organizasyon yapmışlar, hazırlamışlar. Biz de son hazırlıkları yerinde görmüş olduk. Her şey kusursuz. Eksiksiz hazırlıklar yapılmış. 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek. Her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarıda buna yönelik tedbirler yapılmış. Taksilerin gideceği güzergahlar belirlenmiş. Bunu hem taksiciler, hem ilgili odalar, hem de gelen seyirciler biliyorlar. Bütün hazırlıklarımız tamam bekleyeceğiz" dedi.