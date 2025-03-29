İstanbul Valisi Davut Gül, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Huzurevi sakinlerine bayram ziyaretinde bulundu. Huzurevinde kalanlara karanfil veren Vali Gül, sohbet ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşların kendisinden taleplerini de dinleyen Vali Gül, organizasyon sözü vererek Edirne, Bursa ve Konya'ya gezi planları düzenleyeceklerini belirtti.

Ziyarette Vali Gül'e, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.