İstanbul Valiliği'nden uyarı! Kar geliyor

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelindeki hava durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."