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İstanbul Valiliği'nden trafik yoğunluğu uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşları uyardı.

28.05.2022 - 20:05 |
İstanbul Valiliği'nden trafik yoğunluğu uyarısı

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bakırköy ilçemizde yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecektir.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için, yarın 13.00-20.00 saatleri arasında;

Havuzlu Kavşak – Florya Kavşak arası,
Yeni Havalimanı Caddesi,
Bakırköy – Zeytinburnu Sahil Yolu,
Basın Ekspres ve
D100 Karayolundan
Atatürk Havalimanına gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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