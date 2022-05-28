İstanbul Valiliği'nden trafik yoğunluğu uyarısı

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bakırköy ilçemizde yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecektir.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için, yarın 13.00-20.00 saatleri arasında;

Havuzlu Kavşak – Florya Kavşak arası,

Yeni Havalimanı Caddesi,

Bakırköy – Zeytinburnu Sahil Yolu,

Basın Ekspres ve

D100 Karayolundan

Atatürk Havalimanına gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.