İstanbul Valiliği'nden trafik yoğunluğu uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşları uyardı.
28.05.2022 - 20:05 |
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bakırköy ilçemizde yarın saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecektir.
Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için, yarın 13.00-20.00 saatleri arasında;
Havuzlu Kavşak – Florya Kavşak arası,
Yeni Havalimanı Caddesi,
Bakırköy – Zeytinburnu Sahil Yolu,
Basın Ekspres ve
D100 Karayolundan
Atatürk Havalimanına gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması önem taşımaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.