İstanbul Valiliği açıkladı! Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından, metronun Taksim durağının kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından alınan karara göre Taksim-Kabataş Füniküler hattının da kapalı olacağı vurgulandı.

ARAÇLAR TAKSİM İSTASYONUNDA DURMAYACAK

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kapatma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” denildi.