İstanbul Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Metro, Metrobüs, Otobüs, Tramvay)

Haberin Devamı

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı metro hatları yılbaşında 24 saat hizmet verecek ve yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla otobüs ve metrobüslerde ek seferler düzenlenecek. İşte, 1 Ocak yılbaşı toplu taşıma saatleri ile ilgili detaylar…

1 OCAK 2026 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul’a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-KirazlI, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.

Ayrıca, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek.

Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek.

YILBAŞINA ÖZEL EK SEFERLER KONULDU

Yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilave olarak, otobüs hatlarında 370 ek sefer, metrobüs hattında ise 310 ek sefer olmak üzere toplam 680 ek sefer gerçekleştirilecek. Ayrıca yolculuk talebine uygun olacak şekilde merkezi noktalarda yedek araçlar hazır bulundurulacak.