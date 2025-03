İstanbul otelleri için yangın seferberliği: Eksiği olan otele kapatm

İstanbul Valiliği’nin Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere kaymakamlıklar, ilçe kültür ve turizm müdürlükleri ve diğer kamu kuramlarına gönderdiği yazıda, kenti ziyaret eden turist sayısının her yıl arttığı vurgulandı. Bu artışın sürdürülebilmesi için mevzuatın gerektirdiği tüm tedbirlerin alınması, can ve mal kaybının önlenmesinin önemine dikkat çekilen yazıda, “Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmediği durumlarda, kurallar göz ardı edildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere ait hizmet alanlarında bina ve eklentilerinde, özel kişi ve kurumların işlettiği her türden turizm tesisinde, ihmale bağlı olarak ciddi kazalar meydana gelmekte, telafisi imkansız sonuçlar ortaya çıkmaktadır” denildi.

İl İdaresi Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, İstanbul’da bulunan kamu kuruluşları ile özel kişi ve kurumlara ait tesislerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda programlı denetlemeye tabi tutulacağı bildirilen yazıda, kolluk, belediye; Sağlık, Tarım, Çevre, Ticaret bakanlıkları, itfaiye ve AFAD’ın uzman personel görevlendireceği kaydedildi. “Türkiye’nin turizm başkenti, iki kıta üzerine kurulu ve dünyanın içinden deniz geçen tek şehri İstanbul, bir turizm merkezi olarak kültür, sanat, sağlık, gastronomi turizmi gibi pek çok alanda tüm yıl boyunca milyonlarca turisti ağırlamaktadır” hatırlatması yapılan yazıda, “Bu nedenle yapılacak olan denetimlerin sezonluk değil, tüm yıla yaygın sürekli ve düzenli olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. Denetimler periyodik olarak yapılacak, turizm tesislerinin tamamının her yıl 1 Ocak’tan itibaren 90 gün içerisinde denetiminin tamamlanması esas olacak. Denetimlerde işletmelerin sorumlu ve yetkilileri önceden haberdar edilecek ve denetleme formlarına komisyon üyeleri ile imzaları alınacaktır” dendi.

Yazıya göre, tespit edilen eksikliklerin derhal kapatılmayı gerektiren tehlike ve aciliyeti yoksa, suç oluşturmuyorsa ilgili mevzuat çerçevesinde işletmelere eksikliklerin giderilmesi için makul süre verilecek. Can ve mal güvenliği, kişi sağlığı açısından tehlike ve risk taşıyan, ciddi eksiklikleri bulunan iş yerlerinin ise faaliyetine son verilerek mevzuattaki cezaların uygulanması için yasal işlem derhal başlatılacak.

Yangın tüplerine kolay erişim var mı?

Valilik yazısında, turizm tesislerinin yangın ve acil durum tedbirlerine geniş yer ayrılırken, denetim alanları şöyle olacak:

* İş yerinde bulunan malzemelerin yanıcılık derecesi ve yanma riski analizi raporları.

* Yanıcı malzemelerin güvenli bir şekilde depolanıp depolanmadığı.

* Elektrik panolarının ve kabloların düzenli kontrol edilip edilmediği, kaçak akım hatlarının bulunup bulunmadığı.

* Sigara içme alanları

* Çalışanların görebileceği yerlere yangın talimatları ve acil durum planları asılıp asılmadığı

* Yangın tüplerinin kolay erişilebilir olup olmadığı, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı

* Yangın hortumlarının ve su sızıntılarının çalışır durumda olup olmadığı

* Alarm sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı, alarmın çalıştırılması durumunda tüm çalışanların uyarılıp uyarılmadığı.

Dedektörler çalışıyor mu?

* Dedektörlerin ve yağmurlama sisteminin çalışır durumda olup olmadığı.

* Acil çıkış kapılarının kolay açılabilir olup olmadığı, çıkış yollarını engelleyen bir şey olup olmadığı, merdivenlerin kaymaz ve yanmaz malzemeden yapılıp yapılmadığı.

* Tüm acil çıkış yollarında acil aydınlatmaların olup olmadığı, elektrik kesintisinde acil aydınlatmaların çalışır durumda olup olmadığı.

* Yangının ardından toplanma alanının belirlenip belirlenmediği, çalışanlara bildirilip bildirilmediği...