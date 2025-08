İstanbul Festivali, Jennifer Lopez'e hazırlanıyor

Haberin Devamı

Hayranlarına bir video mesaj ile seslenen Lopez, “İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos’ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere” dedi.

Biletler satışta, son 5 Gün!

Jennifer Lopez’in İstanbul’daki büyüleyici konserine yalnızca 5 gün kaldı! İstanbul Festivali’nin açılışına sayılı günler kala, biletler büyük ilgi görüyor ve hızla tükeniyor. Bu eşsiz geceyi kaçırmak istemeyen müzikseverler, biletlerini istanbulfestivali.com üzerinden hemen temin etmeli!

Sahne tasarımı ve detayları, JLo’nun konser kararını etkiledi

İstanbul’a 2 adet kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul’da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede JLo, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan hazırladı.

Tümüyle Türkiye’de üretilen 70 Tır malzeme

Dünya yıldızı Jennifer Lopez’in de konser vereceği İstanbul Festivali’nin sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Her şeyiyle Türkiye’de üretilen ve konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi, 70 tır dolusu ekipmandan oluşuyor. Tam 187 kişi tarafından kurulan sahnede 800 adet ışık ve 184 adet line array hoparlör kullanılıyor. Toplam 72 metre uzunluk ve 13 metre derinliğe sahip olan sahne, 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekranıyla sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Görsellik açısından 60 Watt gücünde 8 adet lazerle desteklenen sahnede bu ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri 5,5 ayda üretildi. Sahnenin görsel ve işitsel şovu yansıtabilmesi adına kullanılan sinyal ve elektrik kablolarının uzunluğu, İstanbul’dan Bursa’ya gidip geri dönebilecek uzunluğa sahip.