İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu
26.03.2025 - 16:12Güncellenme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için başkanvekili seçimi tamamlandı. CHP’nin adayı Nuri Aslan, İBB Meclisi’nde yapılan oylamayla 177 oy alarak başkanvekili seçildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün başkan vekili seçmek için toplandı.
Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Toplantı saat 13.00'da başladı.
İLK TUR SONUÇLARI ŞÖYLE:
CHP adayı Nuri Aslan: 173
Zeynel Abidin Okul: 123
Atılan 5 oy geçersiz sayıldı.
56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.
CHP ADAYI NURİ ASLAN SEÇİLDİ
İBB Meclisi'nde başkan vekili CHP adayı Nuri Aslan seçildi.