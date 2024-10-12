GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

12.10.2024 - 16:29 |
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan şahsın tehdit videosu ortaya çıktı

Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan şahsın tehdit videosu ortaya çıktı

Sultangazi'de iki İETT otobüsü çarpıştı

Sultangazi'de iki İETT otobüsü çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı