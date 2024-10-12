İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
12.10.2024 - 16:29 |
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "İsrail’den Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 Römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" ifadelerine yer verildi.