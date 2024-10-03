İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala! İki yük gemisi çarpıştı, o anlar görüntülendi

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde, Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemilerinin saat: 17.00 civarında birbirine temas etmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römörkörler ivedilikle olaya müdahale etmiş ve gemiler, Ahıkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle çekilmiştir. Yaşanan olayda maddi hasar meydana gelmiştir. İki gemiye de seferden men konularak, gerekli teknik denetimler ile idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KAZANIN ARDINDAN TELSİZE YANSIYAN KONUŞMALAR: PARKI BOŞALTIN

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

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