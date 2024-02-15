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İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar! Kaçma girişimini polis önledi

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

15.02.2024 - 17:36 | | İSTANBUL (İHA)
İstanbul Adliyesi’nde hareketli dakikalar! Kaçma girişimini polis önledi

Olay, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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