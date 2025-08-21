İşsizlik maaşı şartları nedir? İşsizlik maaşı ne kadar? (2025)

Haberin Devamı

Ekonomik hayatın doğal bir gerçeği olan işsizlik dönemlerinde, çalışanların geçim kaygısını bir nebze olsun hafifletmek ve onları yeni bir işe hazırlamak amacıyla devlet tarafından sağlanan en önemli desteklerden biri İşsizlik Ödeneği'dir. İşsizlik Sigortası kapsamında ödenen bu yardım, belirli şartları taşıyan sigortalılara, işsiz kaldıkları dönem boyunca belli bir süre ve miktarda yapılan maddi bir destektir.

İşsizlik maaşı şartları nedir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kanunen belirlenmiş dört temel şartı sağlamak gerekiyor. Bu şartlar:

İsteğiniz ve kusurunuz dışında işsiz kalmak: İşten çıkarmanız, işyerinin iflası, kadro kapatılması gibi kendi isteğiniz ve kusurunuz olmayan bir nedenle işsiz kalmalısınız. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu haktan yararlanamaz.

İşten çıkarmanız, işyerinin iflası, kadro kapatılması gibi kendi isteğiniz ve kusurunuz olmayan bir nedenle işsiz kalmalısınız. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu haktan yararlanamaz. Son 120 gün prim ödeme: İş akdinizin sona ermesinden önceki son 120 gün (4 ay) boyunca sürekli olarak hizmet akdine tabi olmalı ve işsizlik sigortası priminiz ödenmiş olmalıdır.

İş akdinizin sona ermesinden önceki son 120 gün (4 ay) boyunca sürekli olarak hizmet akdine tabi olmalı ve işsizlik sigortası priminiz ödenmiş olmalıdır. Son 3 yılda en az 600 gün prim: Hizmet akdinizin sona ermesinden önceki son üç yıl (1080 gün) içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmalısınız.

Hizmet akdinizin sona ermesinden önceki son üç yıl (1080 gün) içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmalısınız. 30 gün içinde başvuru: İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya e-Devlet (www.iskur.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunmalısınız. Bu süre geçirilirse, gecikilen her gün toplam ödeme sürenizden düşülür.

Tüm bu şartları taşıyan bireyler, İŞKUR'a yapacakları başvuru sonrasında işsizlik ödeneği almaya hak kazanır.

İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik ödeneğinin miktarı, son çalışılan ücrete göre hesaplanır. Günlük ödeme, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört aylık brüt kazançlarının ortalamasının yüzde 40'ı kadardır.

Ancak bu şekilde hesaplanan miktar, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamaz. 2025 yılı örneğinde, brüt asgari ücret 32.506,80 TL olduğundan, aylık işsizlik ödeneği üst limiti 26.005,44 TL'dir. Yani çok yüksek maaşla çalışmış olsanız dahi alacağınız ödeme bu tutarı geçemez.

2025 yılı için bir işsizlik ödeneği örneği vermek gerekirse:

Asgari ücretle çalışanlar için:

Son 4 aylık brüt kazanç ortalaması: 32.506,80 TL

32.506,80 TL Hesaplanan aylık ödeme (brüt asgari ücretin yüzde 80'i): 26.005,44 TL (Maksimum limit nedeniyle)

26.005,44 TL (Maksimum limit nedeniyle) Damga vergisi kesintisi sonrası net ödeme: Yaklaşık 25.808 TL

Aylık ortalama brüt 40.000 TL ile çalışanlar için:

Son 4 aylık brüt kazanç ortalaması: 40.000,00 TL

40.000,00 TL Hesaplanan aylık ödeme (yüzde 40): 16.000,00 TL

16.000,00 TL Damga vergisi kesintisi sonrası net ödeme: Yaklaşık 15.879 TL

Aylık ortalama brüt 55.000 TL ile çalışanlar için:

Son 4 aylık brüt kazanç ortalaması: 55.000,00 TL

55.000,00 TL Hesaplanan aylık ödeme (yüzde 40): 22.000,00 TL

22.000,00 TL Uygulanan aylık ödeme: Hesaplanan tutar, brüt asgari ücretin %80'ini (26.005,44 TL) aştığı için 26.005,44 TL olarak uygulanır.

Hesaplanan tutar, brüt asgari ücretin %80'ini (26.005,44 TL) aştığı için 26.005,44 TL olarak uygulanır. Damga vergisi kesintisi sonrası net ödeme: Yaklaşık 25.808 TL

İşsizlik ödeneği ödeme süresi ne kadar?

Toplam prim ödeme gününüze bağlı olarak ödeme süreniz değişiyor:

600 gün prim: 180 gün (6 ay)

180 gün (6 ay) 900 gün prim: 240 gün (8 ay)

240 gün (8 ay) 1080 gün prim: 300 gün (10 ay)

İşsizlik maaşı ödemesi nasıl yapılır?

Başvurunuzu takip eden ayın sonuna kadar sonuçlanır. Ödemeler, her ayın 5'inde size bildirdiğiniz IBAN numaranıza yapılır. IBANınız yoksa PTT aracılığıyla ödenir.

Haberin Devamı

İşsiz maaşı hangi durumlarda kesilir?

Ödeneğiniz kesilir ve geri almanız mümkün olmayabilir;

İŞKUR'un önerdiği uygun bir işi reddederseniz.

Ödenek alırken kayıt dışı çalıştığınız tespit edilirse.

Emekli olup yaşlılık aylığı bağlanırsa (emeklilik tarihinden itibaren kesilir).

İŞKUR'un meslek eğitimini veya çağrılarını haklı bir neden olmadan reddeder veya cevap vermezseniz (bu durum geçicidir, sona ererse ödemeler devam eder).

Son olarak işsizlik ödeneği aldığınız sürece, Genel Sağlık Sigortanız İşsizlik Fonu tarafından ödenir. Siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleriniz sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edersiniz.