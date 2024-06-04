İSRAİL’DE YANGIN DEVAM EDİYOR MU, SÖNDÜ MÜ? İsrail yangınında son durum 2024

Hizbullah'ın dün gece İsrail'in kuzeyine İran yapımı füzelerle düzenlediği saldırı sonrası sınır bölgesinde yangın çıktı.

İsrail medyası, kuzey sınırındaki büyük yangının kontrol altına alındığını ancak Salı günü sirenlerin daha fazla çaldığını ve Hizbullah tarafından ateş açıldığını bildiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren Lübnan tarafından fırlatılan kamikaze silahlı insansız hava araçları nedeniyle Yukarı Celile bölgesinde sirenler çaldı.

Times of Israel, Safed yakınlarında bir kamikaze drone'un İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü, hemen ardından Biriya Ormanları'nda yangın başladığını yazdı. Ormandaki alevlerin bir şarapnel parçası nedeniyle yükseldiği belirtiliyor.

İsrail ordusu ise hava saldırısı sirenlerin yanlış alarm nedeniyle çaldığını, bir askerin yine şarapnel parçası yüzünden yaralandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun Sentinel-2 uydusunun yayınladığı fotoğraflar ise, hafta sonundan itibaren Hizbullah'ın roket ve kamikaze drone yağmuruyla ortaya çıkan orman yangınlarını gösterdi.

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Yerel medya, uydu fotoğraflarının alındığı yerin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Katzrin olduğunu aktardı. Haberlerde, roket ve drone'ların Pazar günü ateşlendiği bilgisi de verildi.

Lübnan medyası ise, İsrail'in bugün düzenlediği hava saldırısında iki kişinin yaralandığını duyurdu. Jetlerin bombardımana tuttuğu Libbaya ve Yahmar köyleri, İsrail sınırına yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta.

Öte yandan İsrail’in 242 gündür saldırdığı Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 550’ye, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı

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