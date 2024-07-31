İsrail Lübnan’ı neden bombaladı 2024? İsrail Lübnan savaşı başladı mı, İsrail Lübnan’a girdi mi?

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bölgeyi vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 1'i kadın, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını aktararak, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

İsrail Lübnan’ı neden bombaladı?

İsrail ordusu, Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Dürzi köyü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi.



İsrail ordusu saldırının tamamlandığını duyurdu. Lübnan sınırındaki savunma düzeninde bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.



Hizbullah'a yakın kaynaklar komutanlarının hedef alındığını doğruladı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Şükrü'nün hedef alındığını duyurdu. Fuad Şükrü, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad Şükrü, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.



Fuad Şükrü, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.



İsrail ordusuna göre Fuad Şükrü, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

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Fuad Şükrü, 1983'te Beyrut'ta Amerikan üssüne düzenlenen saldırıdaki sorumluluğundan dolayı ABD tarafından da aranıyordu.