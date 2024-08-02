İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın haddini aşan sözlerine peş peşe tepkiler geldi

BAKAN FİDAN'DAN KATZ'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi.

Fidan, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SOYKIRIMCI KATİLİN HEZEYANI

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

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Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. ​​​​​​​Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: BAKAN'IN HADSİZLİKLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BAKAN IŞIKHAN: DÖKTÜĞÜNÜZ HER DAMLA KANIN HESABINI VERECEKSİNİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası arenada özgür Filistin davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz." ifadesini kullandı.

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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde bozgunculuk yapan hadsiz. Uluslararası arenada özgür Filistin davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz. Sen masum bebekleri acımasızca katleden bir terör devletinin soykırımcı bakanısın. Döktüğünüz her damla kanın hesabını vereceksiniz."

BAKAN ERSOY'DAN KATZ'A TEPKİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Ersoy, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya platformundan tepki gösterdi.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerine yer verdi.

KILIÇ: YAPTIĞINIZ SOYKIRIM SONUNUZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Kılıç, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Paylaşımında Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün. Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına almak senin haddine değil. Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

CEVDET YILMAZ: KENDİSİNİN YOL ARKADAŞI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X'ten yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İşgal altındaki Gazze’de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir.

Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz.

Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür.

BAKAN TUNÇ: AŞAĞILIK AÇIKLAMALARI ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum.

Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz.

Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

FAHRETTİN ALTUN'DAN KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

İMAMOĞLU: DEMOKRASİYİ ELİNDE ON BİNLERCE ÇOCUĞUN KANI OLAN BİRİLERİNDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'e tepki gösterdi.

İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya hesabından kendi adını da etiketleyerek yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."