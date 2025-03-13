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Isparta'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk, birçok yerinden yaralandı

13.03.2025 - 11:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-

Isparta'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk, birçok yerinden yaralandı

Isparta'da sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki T.A. yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan T.A., bölgedeki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılırken, başı ve sol kolundan yaralanan T.A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen ambulansa alınan T.A., götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen T.A., tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından başıboş köpeklerin toplatılması için çalışma başlatıldı.

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