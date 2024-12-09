Isparta'da askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki askeri helikopter havada çarpıştı. Çarpışma sonucu helikopterlerden biri düştü. Düşen helikopterde bulunan biri tuğgeneral 6 asker şehit oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirme, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazayla ilgili acı haberi Isparta Valisi Abdullah Erin duyurdu. Vali Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan askerlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da düşen askeri helikopterle ilgili açıklamada bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından gelen paylaşım şu şekilde:

Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 6 personelimiz şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz.

OKUL KOMUTANI ŞEHİT OLDU

Düşen helikopterdeki şehitlerimizden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi

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TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehitlerimizin yakınları için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerin şehit olduğu haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Şehit kahramanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Altun, mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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