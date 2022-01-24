İsmail Cem kimdir? İsmail Cem’in vefatının 15. Yılında anılıyor!

Türk dış politikasının önemli aktörlerinden eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, vefatının 15. yılında anılıyor. Aktif ve çok yönlü dış politika benimseyen Cem, Türkiye'nin bölgede ve dünyada rolünün artması gerektiğini savunurken Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi için de adımlar attı. Cem, 1997-2002 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye'nin AB üyeliğine önem veren, gerçekçi ve çok boyutlu bir dış politika benimsedi. Yüksek eğitimli bir aydın ve siyaset ve Türkiye'nin yakın tarihi üzerine birçok kitabın yazarıydı. Peki, İsmail Cem kimdir? İsmail Cem ne zaman, nasıl öldü? İşte İsmail Cem’in hayatı!

İSMAİL CEM KİMDİR?

1940 yılında İstanbul'da doğan Cem, 1959 yılında İstanbul Robert Koleji'nden (lise), 1963 yılında İsviçre'de Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1981 yılında Institut d'Etudes Politiques de Paris'te yüksek lisansını tamamladı.

Gazeteciliğe kuzeni Abdi İpekçi'nin Milliyet gazetesinde gazeteci olarak başlayan Cem, daha sonra çeşitli medya kuruluşlarında genel yayın yönetmenliği yaptı.

1971-1974 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi başkanlığını yürüttü ve 1974'te Türkiye'nin kamu yayın kuruluşu TRT'nin genel müdürü oldu ve bu görevi 1975 yılına kadar sürdürdü.

Siyasi kariyerine 1985 yılında Sosyal Demokrat Popülist Parti (SHP) ile başlamış, 1987 yılında milletvekili seçilmiştir.

Cem 1995'te kısa bir süre kültür bakanı, 1997'de dışişleri bakanı oldu.

Cem, Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında Türkiye'nin hem Avrupalı ​​hem de Asyalı bir kimliğe sahip olduğunu her zaman savundu.

Dış politikada "tarihi coğrafya" terimini sıklıkla kullanmış, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da dostluk ilişkileri geliştirme yolunda adımlar atmıştır.

Cem, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin öneminin artacağına inanıyordu.

Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili politikaları genel olarak başarılı kabul edildi ve birçok kişinin dikkatini çekti.

Cem, dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile kurduğu yakın diyalog sayesinde Türk-Yunan ilişkilerinde bir yakınlaşmanın da öncüsü oldu.

Türk-Yunan ilişkilerine katkılarından dolayı 2000 yılında Yunan mevkidaşı Papandreu ile birlikte New York merkezli düşünce kuruluşu East West Institute tarafından verilen "Yılın Devlet Adamı" ödülünü aldı.

Siyasi kariyerinde SHP dışında daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Yeni Türkiye Partisi'nde (YTP) farklı roller üstlendi.

Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi (1970) ve Türkiye Üzerine Yazılar (1970) yazdığı ve yayınladığı pek çok kitap arasında yer almaktadır.

İSMAİL CEM NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Elçin Cem ile evli ve İpek ve Kerim olmak üzere iki çocuk babasıydı. 24 Ocak 2007'de Cem akciğer kanserinden öldü.