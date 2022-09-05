GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemİSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması
HaberlerGündem Haberleri İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması
ABONE OL

İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

05.09.2022 - 16:30 |
İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir.

Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.

GÜNCEL HABERLER

Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması

İSKİ'den 14 saatlik su kesintisi açıklaması

Silivri Cezaevi'nin yeni adı Marmara Cezaevi oldu

Silivri Cezaevi'nin yeni adı Marmara Cezaevi oldu