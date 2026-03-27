İskenderun'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

İskenderun'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlerken zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde alt geçitler suyla doldu. Belediye ekipleri, su basan caddelerde çalışma başlattı. Öte yandan yağış, gece saatleri itibarıyla etkisini yitirdi.