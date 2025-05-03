İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu! Sultangazi'de kaybolmuştu

İstanbul Bağcılar’da kaybolan ve en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda günlerdir arama çalışmaları yapılan İshak Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

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Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edilmişti.