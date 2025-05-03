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İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu! Sultangazi'de kaybolmuştu

03.05.2025 - 13:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emin YEŞİL-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)

İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu! Sultangazi'de kaybolmuştu

Sultangazi'de 28 Nisan'dan bu yana aranan İshak Öztürk'ün cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Alibeyköy Barajı gölünde bulundu.

İstanbul Bağcılar’da kaybolan ve en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda günlerdir arama çalışmaları yapılan İshak Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

OLAY

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edilmişti.

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