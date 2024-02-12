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İş yerinde yük asansörü düştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde eşinin iş yerinde bindiği yük asansörü düşen Sabriye Kıranta (38), hayatını kaybetti.

12.02.2024 - 15:36 | | Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
İş yerinde yük asansörü düştü! Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında eski MHP Serinhisar İlçe Başkanı Murat Kıranta'ya ait leblebi imalathanesinde meydana geldi. Murat Kıranta'nın eşi Sabriye Kıranta bindikten sonra iş yerindeki yük asansörü düştü. İhbarla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kıranta, itfaiye ekiplerince asansör kabininden çıkarılıp, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi Kıranta, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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