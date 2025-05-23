GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı; 2 gözaltı! Hastaneden çıkarken görüntülenmiş
HaberlerGündem Haberleri İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı; 2 gözaltı! Hastaneden çıkarken görüntülenmiş

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı; 2 gözaltı! Hastaneden çıkarken görüntülenmiş

23.05.2025 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ceyda BIYIKLIOĞLU / İSTANBUL, (DHA)-

ABONE OL

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İş insanı İnan Kıraçın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı; 2 gözaltı Hastaneden çıkarken görüntülenmiş

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Haberin Devamı

Güncel Haberler

19 yaşındaki kadın evde ölü bulundu! 40 yaşındaki sevgilisi hakkında korkunç iddialar ortaya çıktı: Deniz'i 'helalim' diyerek kaçırmış!
#Gündem

19 yaşındaki kadın evde ölü bulundu! 40 yaşındaki sevgilisi hakkında korkunç iddialar ortaya çıktı: Deniz'i 'helalim' diyerek kaçırmış!

Hakkari'de öğrenci servisi takla attı: 14 yaralı var
#Gündem

Hakkari'de öğrenci servisi takla attı: 14 yaralı var

Şükriye Aci'nin davadan vazgeçmesi yeni bir tartışma yarattı! Kan parasıyla ceza düşer mi?
#Gündem

Şükriye Aci'nin davadan vazgeçmesi yeni bir tartışma yarattı! Kan parasıyla ceza düşer mi?