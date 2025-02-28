İş insanı Beyhan Goldman Benardete son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da evinde ölü bulunan golf sporcusu ve Türkiye'nin ilk golf hocalarından Beyhan Goldman Benardete (61) için Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun yanında golf sopası(club) ve golf topu bırakıldı. Törene, eşi Adil Benardete, çocukları Adil Can Benardete, Rainer Goldman, eski Başbakan Yardımcılarından Hüsamettin Özkan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanları Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, sanatçı Hülya Avşar ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Beyhan Goldman Benardete Silivrikapı Mezarlığı'na toprağa verildi.